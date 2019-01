Barberini, ospedale Terni rimane centrale

(ANSA) - TERNI, 28 GEN - "Il nuovo Piano sanitario regionale non toccherà minimamente l'organizzazione della struttura ospedaliera di Terni e non comporterà alcun depotenziamento dei servizi. Pertanto le osservazioni fatte, da più parti in questi giorni, in maniera del tutto strumentale, non trovano alcun fondamento, anche perché il nuovo strumento di programmazione sanitaria, ad oggi, non è stato ancora definito né esiste alcuna bozza preadottata dalla Giunta regionale": lo ha detto Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, nel corso di un'audizione nella Commissione Salute del Comune di Terni, sui temi della sanità locale.

"L'Azienda ospedaliera di Terni - ha evidenziato Barberini - rappresenta un fiore all'occhiello della sanità umbra e continueremo a investire risorse per il suo sviluppo, per la valorizzazione dell'alta specialità e per la realizzazione della Città della Salute".