GemellArte unisce Terni e Saint Ourn

Rilanciare il gemellaggio tra Terni e Saint Ouen e, più in generale con la Francia, grazie a mostre ed eventi in contemporanea ed a una doppia residenza artistica: è l'obiettivo della prima edizione del festival internazionale indipendente di arte contemporanea GemellArte.

La missione degli organizzatori è "creare un ponte fra le città italiane e straniere già gemellate, favorendo lo scambio culturale, la condivisione dell'arte e dei rispettivi patrimoni con la ricerca e la promozione di nuovi talenti".

Tra i principali eventi programmati, ci sarà una residenza artistica ospitata in contemporanea dal Caos - Centro arti opificio Siri e dalla Galerie Mariton (dall'8 al 16 maggio), che coinvolgerà un artista italiano e uno francese selezionati dalle commissioni di valutazione incaricate nel Paese ospitante, attraverso una call aperta ai talenti dei rispettivi territori nelle categorie pittura, scultura, fotografia, street art, video, installazione e performance.