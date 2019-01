Radicchia responsabile medicina ospedale Gubbio-Gualdo

Stefano Radicchia è il nuovo Responsabile della struttura complessa di Medicina dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Lo ha nominato il direttore generale dell'Usl 1 Andrea Casciari al termine dell'iter concorsuale.

Il dottor Radicchia proviene dall'Azienda ospedaliera di Perugia, dove ha operato nella struttura di Medicina interna diretta dal professor Giancarlo Agnelli. E' riconosciuto - si sottolinea in una nota dell'Usl - come uno dei massimi esperti regionali in patologie cardiovascolari.

La direzione del servizio di medicina dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, ricoperta per 20 anni dal dottor Pasquale Parise, attuale direttore sanitario dell'Usl Umbria 1, con questa nomina "ritrova quella figura apicale in grado di garantire continuità ad un servizio essenziale per la comunità dell'Alto Chiascio". (ANSA).