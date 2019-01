Riaperta la statale 318 di Valfabbrica

E' stata riaperta al traffico la strada statale 318 "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona) tra Casacastalda e Valfabbrica, dove era chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo umbro per gli interventi di ripristino delle barriere stradali danneggiate da un incidente.

Il transito è al momento consentito sulla corsia di sorpasso in corrispondenza del cantiere, che prosegue le attività di ripristino occupando la sola corsia di marcia. Lo riferisce l'Anas.

L'incidente - in seguito al quale era morto il conducente di un autocarro - era avvenuto l'11 gennaio scorso ed aveva coinvolto cinque veicoli.