Protesta a Terni a contro l'ordinanza sul decoro urbano

(ANSA) - TERNI, 27 DIC - E' protesta a Terni contro l'ordinanza del Comune per il decoro urbano, firmata nei giorni scorsi dal sindaco Leonardo Latini, che vieta lo stazionamento delle biciclette negli spazi pubblici, la pratica del parkour e l'uso dello skateboard: un centinaio di persone, in bici o con lo skate, si sono ritrovate davanti a palazzo Spada, in occasione del consiglio comunale, per manifestare la propria contrarietà al provvedimento.

Alla mobilitazione, nata dall'idea di alcuni ciclisti, hanno dato la loro adesione anche il gruppo Terni Skateboarding e l'Art Du Déplacement Academy Umbria, attiva nella disciplina del parkour, che venerdì vedranno il sindaco in occasione di un incontro sollecitato dal presidente provinciale del Coni, Stefano Lupi. I manifestanti sono stati raggiunti dal sindaco, che ha spiegato che nei prossimi giorni valuterà modifiche all'ordinanza.