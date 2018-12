Fatto esplodere bancomat ma cassa resiste

Indagini da parte dei carabinieri sul tentato furto avvenuto nella notte alla filiale delle Casse dell'Umbria di Arrone, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat e colpito a picconate un'entrata del locale, per poi fuggire all'arrivo dei militari.

L'esplosione - secondo quanto si apprende dagli investigatori - non ha coinvolto la cassetta che contiene i soldi. Dunque i ladri non sono riusciti a portare via sé il bottino. A vuoto anche il tentativo di scardinare la cassaforte dall'interno della filiale.