Tentano furto auto dopo visita, arrestati

Dopo essersi sottoposto a una visita specialistica all'ospedale di Perugia, un quarantaduenne ha tentato di rubare la Golf di un medico nel parcheggio antistante con la collaborazione di quattro presunti complici (due uomini e altrettante donne, tutti originari del salernitano). Sono stati però subito arrestati dalla squadra mobile che ora sta approfondendo gli accertamenti per verificare se siano responsabili di altri furti.

I cinque sono stati notati nei parcheggi dell'ospedale dagli agenti impegnati contro i furti d'auto (soprattutto Golf e Audi). In particolare mentre le due donne e uno degli uomini erano entrati in uno dei reparti, gli altri due continuavano a girare nelle aree di sosta e - riferisce la Questura - a scattare foto con i cellulari ad alcune vetture. Con la collaborazione degli agenti del posto di polizia presso l'ospedale, il personale della mobile li ha quindi bloccati mentre cercavano di compiere il furto. Con i tre uomini che forzavano il veicolo e le due donne a fare da palo.