Gresele a vertice Società studio emostasi

Il professor Paolo Gresele, internista e responsabile del Centro emostasi e trombosi del Dipartimento di medicina dell'Università di Perugia, è il nuovo 'presidente eletto' della Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi (Siset). Affianca l'attuale presidente, professor Armando Tripodi (Università di Milano) per il biennio 2018-2020 e assumerà la guida fra due anni.

L'elezione è avvenuta durante il congresso nazionale della Siset tenutosi a Firenze che ha visto la partecipazione di oltre 600 medici e studiosi del settore provenienti da tutta Italia.

L'Università ha sottolineato che l'incarico al Gresele "rappresenta un riconoscimento dell'attività portata avanti negli ultimi decenni nella diagnosi e cura delle patologie trombotiche ed emorragiche e della ricerca scientifica svolta su questi temi, e una testimonianza degli elevati livelli raggiunti in questo campo dalla scuola medica perugina".