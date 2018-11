Marco Mandarini si candida a sindaco di Perugia

Etica, custodia e decoro, legalità, ascolto, salute, ambiente, innovazione sono i temi sui quali punta Marco Mandarini, candidato a sindaco di Perugia che si presenterà con una lista di Alternativa riformista alle prossime elezioni amministrative. Con l'appoggio anche di una lista ecologista dei Verdi e di "una possibile civica" che potrebbe aggiungersi in corsa, ha illustrato i motivi della sua scelta in una conferenza stampa alla sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni.

"A me non piace autocandidarmi - ha affermato Mandarini - ma dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare l'invito di Alternativa Riformista, una cosa che mi onora". Imprenditore nel settore dell'arredamento, ha spiegato anche i motivi. "Noi - ha detto - portiamo avanti dei valori, siamo per una linea etica e non faziosa della politica. Vogliamo essere la novità anche perché gli altri copiano ancora vecchi schemi".