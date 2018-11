Magistrati Corte conti incontrano guardia di finanza

Un incontro di approfondimento su tematiche di interesse operativo nel settore della tutela della spesa pubblica si è tenuto presso il Comando regionale della guardia di finanza. Hanno partecipato, quali relatori, il procuratore generale della Corte dei conti, Alberto Avoli, e quello dell'Umbria, Antonio Giuseppone. I magistrati contabili si sono soffermati, rispettivamente, sulla responsabilità amministrativa per danno erariale e sui relativi mezzi prova, anche alla luce della giurisprudenza formatasi a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

All'incontro, al quale ha preso parte personale dei vari reparti della guardia di finanza di Perugia e Terni, è stato introdotto dal comandante regionale Umbria, generale Antonio Sebaste. Il quale - riferiscono le fiamme gialle - ha tra l'altro evidenziato la "nota rilevanza per il Corpo, quale polizia economica e finanziaria, del settore e il crescente impegno profuso dal Corpo, in collaborazione con la procura della Corte dei conti.