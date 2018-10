Marini riceve nuovo comandante provinciale gdf

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha ricevuto questa mattina Palazzo Donini, il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Perugia, colonnello Danilo Massimo Cardone, subentrato al parigrado Dario Solombrino.

La presidente Marini ha rinnovato al colonnello Cardone la stima ed il ringraziamento per il lavoro quotidiano che la guardia di finanza svolge nella provincia di Perugia ed in Umbria. Ha quindi confermato l'impegno della Regione "per una proficua collaborazione in difesa dei diritti dei cittadini umbri e della legalità economica".