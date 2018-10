Aveva quasi 700 grammi droga, arrestato

Quasi 700 grammi di droga, tra marijuana ed eroina, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Terni ad un nigeriano, arrestato al termine della perquisizione della sua abitazione.

L'uomo, rintracciato nell'ambito di un'attività investigativa delle fiamme gialle, nascondeva cinque ovuli contenenti complessivamente 50 grammi di eroina, oltre a circa 640 grammi di marijuana, sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

Al termine dell'udienza direttissima di convalida, nei confronti dello straniero è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.

Nel corso della stessa operazione è stato anche denunciato in concorso, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un connazionale, in fase di rintraccio, accusato anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.