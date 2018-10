Barberini, più efficienza laboratori analisi e aperti h24

"La riorganizzazione dei laboratori di analisi non riguarda la classificazione della rete ospedaliera regionale, quindi gli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino, Spoleto e Orvieto resteranno nella rete di emergenza urgenza. Inoltre i servizi di diagnostica di laboratorio resteranno sempre funzionanti h24 in ogni ospedale sede di pronto soccorso e degenza per acuti e verranno addirittura potenziati nei presidi in cui sono presenti Centri specialistici di riferimento regionale": lo precisa l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini. "Per sgomberare il campo dagli inutili allarmismi legati al nuovo modello organizzativo per la rete dei servizi di diagnostica di laboratorio".

Barberini evidenzia che "il nuovo modello organizzativo della rete dei servizi di diagnostica di laboratorio permetterà un miglioramento del livello di efficienza, appropriatezza e sostenibilità, senza diminuire il grado di efficacia e sicurezza delle cure". Sottolinea quindi che "non ci sarà alcun disagio per i cittadini".