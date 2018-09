Ospedale Terni chiede rispetto spazi disabili

Appello per il rispetto degli spazi riservati alle persone con disabilità nell'area dell'ospedale di Terni da parte della direzione dell'Azienda ospedaliera e del presidente dell'Unmil Gianfranco Colasanti, che collabora con essa per i temi dell'accoglienza e accessibilità, della mobilità e viabilità e della sicurezza. In particolare invitano "tutte le persone che frequentano l'ospedale, cittadini e dipendenti, ad adottare un comportamento civile che contempla il rispetto dei diritti comuni, con particolare riferimento alle persone con disabilità, e all'osservanza di quelle che sono anche regole del Codice della strada".

L'Azienda ospedaliera ricorda che negli ultimi tre mesi sono stati fatti dei lavori per migliorare l'accessibilità all'ospedale con parcheggi e percorsi pedonali protetti per tutelare le fasce più deboli, dalle persone con disabilità alle donne in stato di gravidanza o con neonati a bordo che richiedono movimenti ed operazioni più faticose per i trasferimenti.