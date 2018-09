"Cascia riparte!", spettacolo il 22/9

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Cascia è pronta a ripartire: questo il messaggio che sarà veicolato durante il concerto-spettacolo ad ingresso libero sul sagrato della Basilica di Santa Rita, in programma il 22 settembre alle ore 20.30, organizzato in occasione dell'inaugurazione della nuova Rsa. La prima realtà sanitaria, dopo il sisma del 2016, che torna ad essere operativa in tutto il cratere del centro Italia, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento 'Cascia riparte!'. A curare la direzione artistica è il cantante Federico Angelucci, affiancato dalla madrina dell'evento l'ex Miss Italia Francesca Testasecca con la partecipazione anche di artisti del calibro di Lorenzo Licitra (vincitore dell'ultima edizione di X Factor), Emanuela Aureli, Annalisa Minetti, Paolo Vallesi, Iskra Menarini, Piero Mazzocchetti e tanti altri. Anche Marco Bocci e Laura Chiatti "come gli altri non mancheranno di dare il loro contributo" ha ricordato Angelucci.