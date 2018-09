Presciutti, tenere alta guardia su Tagina

Sulla vicenda della Tagina "dobbiamo mantenere alta la guardia": a dirlo è il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti in occasione della visita del ministro Luigi Di Maio.

"Si é partiti - ha ricordato il sindaco - da una situazione complicata, ma lavorando tutti insieme siamo arrivati al pagamento completo della cassa integrazione. Confido che la sinergia istituzionale rimanga sempre. Le persone passano le istituzioni restano, non interessano le polemiche. Abbiamo un piano industriale valido".

Presciutti si é poi soffermato sulla "grande importanza che hanno avuto i lavoratori" nelle vicende della fabbrica nella quale lavorano 150 operai su due linee di produzione attive alternativamente.

"La visita del ministro - ha detto Presciutti - é sintomo di interesse da parte del governo nei confronti del territorio umbro. Anche aziende come Rocchetta e le piccole medie imprese hanno bisogno di supporto".