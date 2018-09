Area giochi-fitness a S. Pellegrino di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 SET - L'area Sae di San Pellegrino di Norcia, uno dei territori più colpiti in Umbria dal sisma del 2016, avrà un grande spazio giochi con area fitness, di 900 metri quadrati per un investimento di circa 40 mila euro, che sarà donata nei prossimi mesi dalle associazioni ternane Un volo per Anna e Tracce Terni Accessibile. Verrà realizzata grazie ai fondi raccolti nell'evento 'Rifiorita', promosso dalle due associazioni nell'immediato post terremoto e che coinvolse 59 tra enti di beneficenza e onlus.

"La progettazione è finita e appena Comune e Regione ci daranno le autorizzazioni inizieremo i lavori che andranno avanti per un mese circa" ha spiegato all'ANSA Marco Turilli, dell'associazione Un volo per Anna onlus. "La zona - ha aggiunto - sarà attrezzata con un campo da basket e calcetto e giochi per ragazzi da 5 a 14 anni, insieme ad un'area fitness e attività multisport anche per ragazzi con disabilità e percorsi per ginnastica dolce che potranno essere utilizzati anche dagli anziani".