Alle superiori Norcia a scuola il 10/9

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 AGO - A Norcia il nuovo anno scolastico per gli studenti degli istituti superiori avrà inizio il 10 settembre invece del 12. Lo rende noto la dirigente del polo omnicomprensivo, Rosella Tonti, che spiega la necessità di avviare in anticipo le lezioni "così da poter terminare qualche giorno prima così da permettere l'avvio dei lavori per la realizzazione di una struttura semi-permanente che dovrà essere completata entro l'estate 2019, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020". Gli studenti di tutti gli altri istituti, di ogni ordine e grado, di Norcia, Cascia e degli altri centri che ricadono nell'omnicomprensivo torneranno sui banchi invece regolarmente il 12 settembre.

"La necessità di costruire un complesso semi-permanente in sostituzione degli attuali container - aggiunge la dirigente - è dettata anche dal fatto che il nuovo polo scolastico di Norcia vedrà la luce soltanto tra qualche anno e quindi è fondamentale fin da subito mettere nelle condizioni migliori i nostri studenti".