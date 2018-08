In Umbria campionato maratona di pattinaggio

Si svolgerà sul circuito dell'autodromo di Magione, l'1 e il 2 settembre, il Campionato assoluto di maratona di pattinaggio a rotelle per la specialità corsa su strada che vedrà partecipare oltre 450 atleti, il "meglio" delle varie categorie, in rappresentanza di più di 90 società sportive di tutta Italia.

La gara, considerata terzo evento agonistico più importante dopo i campionati italiani strada e pista, è stata presentata a Palazzo Donini.

"Un evento che vede ancora una volta protagonista l'Umbria e che ne conferma l'impegno nello sport, con la capacità di unire, di fare sistema nel vero senso della parola e un grande spirito di squadra" ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sport, Fabio Paparelli. Che ha ringraziato in maniera particolare la società sportiva Euro Sport Club di Terni, cui la Fisr-Federazione italiana sport rotellistici ha assegnato l'organizzazione del Campionato, insieme alla Federazione e al Coni Umbria.