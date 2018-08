Presto smontaggio torre civica Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Lo smontaggio della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal sisma 2016, avrà inizio lunedì 27 agosto. A confermare l'avvio dell'ultimo e più delicato passaggio per la completa messa in sicurezza di uno dei simboli di piazza San Benedetto è il direttore dei lavori, l'ingegnere Stefano Podestà. "Tutte le opere propedeutiche a questa attività sono state completate - spiega - in questi giorni il cantiere è fermo e i lavori saranno ripresi proprio la mattina del 27 con i primi interventi che consentiranno, presumibilmente nell'arco di un paio di mesi, di smontare completamente la cella campanaria della torre".

Da quel momento si entrerà nella fase della ricostruzione della stessa torre che andrà di pari passo con il recupero dell'intero municipio, inagibile già dalla prima scossa del 24 agosto 2016.

Recupero che viene finanziato dalla Fondazione Brunello Cucinelli.