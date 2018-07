Marini e Paparelli, scherma umbra è d'oro

"Alessio Foconi e gli azzurri del fioretto hanno chiuso in maniera straordinaria i mondiali di scherma di Wuxi con la conquista della medaglia d'oro nella prova a squadre maschili. E questo splendido risultato va ad aggiungersi all'oro vinto solo qualche giorno fa dall'atleta ternano nel fioretto maschile. Sono risultati che ci riempiono di orgoglio e che portano Terni e l'Umbria sul podio più alto": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e il vice presidente e assessore regionale allo Sport, Fabio Paparelli. I quali hanno commentato la vittoria italiana ai campionati mondiali di scherma del quartetto azzurro sugli Stati Uniti.

"In particolare all'atleta di Terni Alessio Foconi vogliamo porgere le più sincere congratulazioni - hanno sottolineato Marini e Paparelli -, anche a nome dell'intera comunità regionale. Il risultato che ha ottenuto premia la sua tenacia ed il suo impegno sportivo ed il suo successo testimonia che lo sport umbro è in grado di dare risultati eccellenti".