Marini-Bartolini, innovazione su immobili

"Siamo fermamente convinti che una corretta e giusta gestione del patrimonio pubblico non può limitarsi ad una questione economico-contabile e burocratica né ad una semplice (e ai tempi d'oggi spesso impossibile) dismissione, ma il tutto vada inquadrato anche in una prospettiva di valorizzazione del bene pubblico anche per scopi socio-culturali": è quanto hanno sostenuto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore alle Riforme ed al patrimonio, Antonio Bartolini, in occasione del seminario "Traiettorie di rigenerazione urbana a partire dalla valorizzazione dei beni immobili pubblici", che si è svolto alla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

"Come Giunta regionale - ha detto Marini - abbiamo predisposto e preadottato un disegno di legge che introduce nuove norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali proprio al fine di modificare l'impostazione, ormai vecchia e superata, di un patrimonio regionale da dismettere al miglior offerente".