Paparelli, da Lega disinformazione sul sisma

"Continua la strumentale e demagogica azione di disinformazione da parte della Lega sulla ricostruzione in Umbria. Un tentativo maldestro il loro, messo in campo al fine di gettare discredito sul lavoro della Giunta regionale e delle istituzioni locali": lo afferma il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli. Che interviene in merito alla nota diffusa dai consiglieri regionali della Lega, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini.

"In pochi giorni, dopo aver gettato l'allarme su ipotetici mancati finanziamenti a manifestazioni sportive rilevatisi del tutto infondate - dice il vicepresidente - ora è il tempo di attaccare il lavoro di quanti si stanno impegnando senza sosta sul dopo terremoto. Il caso dei mancati allacci alle utenze per i negozi delocalizzati di Castelluccio citati dai due consiglieri, è la riprova della malafede con la quale certa politica non si ferma neppure di fronte ai problemi dei cittadini in difficoltà, come appunto quelli di Castelluccio".