Affluenza in netto calo a Terni nel ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Terni. In lizza Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida di una coalizione di centro destra, e Thomas De Luca, M5S.

Secondo dati definitivi del Viminale, a Terni l'affluenza è stata del 47,49% contro il 59,44 del primo turno.

A Umbertide l'affluenza è stata invece del 65,18% contro il 70,36 della precedente tornata.

A Spoleto hanno votato il 52,76% degli aventi diritto contro il 60,41% del primo turno.