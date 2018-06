Contributi Camera commercio Perugia per partecipare fiere

(ANSA) - PERUGIA, 8 GIU - Dalla Camera di commercio di Perugia contributi per 400.000 euro a favore delle micro e piccole imprese per incentivare la partecipazione a fiere e manifestazioni di rilevanza internazionale in Italia e all'estero.

L'intervento della Camera di commercio consiste in un contributo erogato direttamente alle imprese che partecipino alle iniziative promozionali nel corso del 2018. I contributi avranno importi differenti, a seconda del luogo di svolgimento della fiera e vanno da 2.000 a 4.000 euro. Le domande dovranno essere presentate: dalle ore 8 del 5 luglio alle ore 21 del 31 luglio 2018 per manifestazioni svoltesi nel primo semestre 2018 (1.01.2018-30.06.2018); dalle ore 8 del 3 gennaio alle ore 21 del 31 gennaio 2019 per manifestazioni svoltesi nel secondo semestre 2018 (1.07.2018 - 31.12.2018).