Cobrex cancella voli da e per Sant'Egidio

La compagnia Cobrex Trans ha cancellato tutti i collegamenti di linea programmati per l'estate da e per l'aeroporto San Francesco d'Assisi. La decisione è stata comunicata alla Sase, la società di gestione dello scalo, e motivata da "ragioni operative".

Cancellati quindi i collegamenti Bucarest-Suceava, Suceava-Madrid, Bucarest-Perugia e Perugia-Barcellona.

La compagnia - riferisce la Sase - rimborserà le agenzie di viaggio ed i passeggeri che hanno acquistato biglietti.

La società di gestione ha sottolineato di non avere dato "alcun contributo economico" alla Cobrex, "nei confronti della quale gli impegni contrattuali erano legati esclusivamente all'avvenuta realizzazione dei collegamenti aerei".

"Prendiamo atto di questa spiacevole notizia - ha detto il Presidente Sase Ernesto Cesaretti - e ci scusiamo con tutti coloro che hanno creduto nella possibilità che questi nuovi voli potessero aver inizio".