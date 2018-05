A Villa Umbra corso su regolamento privacy

Per rispettare i nuovi e numerosi adempimenti previsti dal Regolamento europeo 679 del 2016, noto anche come nuovo regolamento privacy, la Scuola umbra di amministrazione pubblica promuove il "Corso di formazione sulla protezione dei dati personali Dpo", strutturato in cinque giornate formative per una durata complessiva di 35 ore.

Tra gli adempimenti di più ampio impatto previsti dalla nuova normativa vi è, infatti la designazione del responsabile della protezione dei dati personali ovvero del Data Protection Officer (Dpo), figura che diventerà obbligatoria per la pubblica amministrazione. Il corso, pertanto, approfondirà i nuovi obblighi previsti dalla normativa, i compiti e la responsabilità del responsabile per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati, l'analisi dei rischi e le misure di sicurezza, l'organigramma privacy.

Il percorso formativo partirà giovedì 17 maggio.