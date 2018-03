Ritorno Norcia per la fiaccola Benedettina

Ha fatto ritorno a Norcia la fiaccola benedettina con la quale è stato acceso il tripode in piazza San Benedetto che ha illuminato la notte di Norcia.

Ad attenderla, oltre al sindaco Nicola Alemanno, il vescovo della diocesi Renato Boccardo, il priore dei monaci benedettini, padre Benedetto Nivakoff e la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, insieme alla commissaria straordinaria alla ricostruzione, Paola De Micheli. La fiaccola ha attraversato corso Sertorio, per poi giungere in piazza tra gli applausi di tanti nursini che, malgrado la pioggia e il freddo, non hanno voluto perdere l'appuntamento con San Benedetto.

Prima dell'arrivo è stato proiettato un filmato in cui si è visto il tragitto della fiaccola prima di arrivare a Norcia, tra cui la tappa in Germania, al parlamento tedesco.

"La Regola di San Benedetto e l'opera dei monaci benedettini deve essere la bussola della nuova Europa, questo è quanto Norcia si auspica e rivendica", ha detto all'ANSA Alemanno.