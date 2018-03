Resta chiusa per neve strada per Castelluccio

La strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio oggi resterà chiusa per neve.

La riapertura era stata prevista con tre fasce orarie, dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13 e dalle 17,30 alle 18,30, "ma la neve caduta nella notte ci induce a procedere a una nuova ordinanza di chiusura del tratto", è quanto dicono, all'ANSA, i tecnici della Provincia di Perugia.

Si dovrà attendere, quindi, un miglioramento delle condizioni meteo per ripristinare l'apertura seppur con delle "finestre" orarie prestabilite. La necessità di riaprire con limitazioni sarebbe dettata dal fatto che alcuni interventi non sono stati del tutto completati, inoltre è da risolvere il problema della larghezza della carreggiata in alcuni punti, dato che i mezzi degli agricoltori di Castelluccio al momento sarebbero impossibilitati a transitare.