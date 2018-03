Barberini, eliminare le barriere su sanità

"Abbattere le barriere burocratiche che limitano i cittadini nell'accesso e nella fruibilità delle prestazioni sanitarie": è l'obiettivo che si pone l'assessore regionale Luca Barberini. "Lo vogliamo fare anche attraverso un potenziamento del Nus (Numero Umbria sanità), il numero verde 800 636363, unico in tutta la regione, introdotto per prenotare visite specialistiche ed esami sanitari" ha detto in un'intervista all'ANSA.

"Il servizio - ha ricordato Barberini - ha già dato buoni risultati. Il cittadino può infatti prenotare da casa, con una semplice telefonata gratuita da fisso o cellulare, la prestazione. Ed è anche possibile fare online il pagamento del ticket. Molto utile è anche il servizio che chiama il cittadino per ricordargli l'esame o la visita prenotati a cui deve sottoporsi, anche perché se è costretto a rinunciarvi può disdire la prenotazione e liberare il posto per altri". Secondo l'assessore "la sfida nuova per il Nus è ora di diventare anche strumento informativo efficace".