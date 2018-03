Marini, appoggio Pd a M5S? vogliamo referendum

"Se qualcuno pensa ad un'alleanza tra Pd e M5S noi vogliamo referendum iscritti": lo chiede la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, esponente del Partito democratico con un post sulla sua pagina Fb. Dalla quale lancia l'hashtag #senzadime.

Rispondendo all'ANSA, Marini ha quindi sottolineato di essere "contraria a qualsiasi ipotesi di appoggio a un Governo del M5S guidato da Luigi Di Maio". "Se qualcuno tra parlamentari ed esponenti della direzione - ha aggiunto - dovesse pensare alla possibilità di aprire ai pentastellati a quel punto sarebbe giusto sentire cosa ne pensano gli iscritti e chi opera sul territorio attraverso un referendum. Per capire i sentimenti di chi ha lavorato tra la gente per difendere in maniera rigorosa l'operato del Pd, mettendoci la faccia. Prendendosi gli insulti per l'operato dei Governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni ma anche - ha concluso Marini - per quello di chi guida le Regioni".