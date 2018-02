A Terni confronto tra Tajani e imprenditori

Saranno oltre un centinaio gli imprenditori umbri che lunedì parteciperanno all'incontro con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite di Confindustria Umbria per un confronto con i rappresentanti del sistema delle imprese regionale sul futuro dell'Italia tra vincoli europei e crescita economica.

"L'Europa - ha sottolineato Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria - ha messo in atto un importante piano di azione che lega la reindustrializzazione a Industria 4.0. Su questi temi crediamo fermamente che il territorio umbro possa rappresentare un'eccellenza in grado di contribuire alla competitività dell'industria europea. La crisi partita nel 2008 ha colpito anche l'industria umbra, ma in questi anni non abbiamo perso i due elementi fondamentali per perseguire la reindustrializzazione della nostra regione: lo spirito imprenditoriale e le grandi competenze professionali dei nostri collaboratori".