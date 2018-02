Anac, nessuno stop affidamenti più 50mila euro

"L'Anac non ha invitato ad alcuna interruzione delle procedure di affidamento di importo superiore a 50 mila euro, come erroneamente affermato dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno". E' quanto si legge in una nota che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblica sul proprio sito, che spiega: "La lettera alla quale fa riferimento il primo cittadino, inviata dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione in Umbria e che evidentemente il primo cittadino non ha compreso, fa riferimento a una circostanza molto semplice: con il trasferimento di alcune competenze sulla ricostruzione pubblica dalla struttura commissariale alle Regioni, tutte le procedure oltre 50mila euro vanno preventivamente sottoposte al controllo di legalità dell'Autorità anticorruzione. Esattamente come avvenuto finora con tutte le gare bandite dal Commissario e come del resto previsto dalla legge. Allo stesso modo, le procedure inferiori a 50mila euro potranno continuare a essere affidate in automatico".