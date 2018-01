Chianella, soddisfatti per tempi riapertura galleria

"Siamo soddisfatti perché il programma stabilito è stato rispettato. Avevo visitato la galleria San Benedetto all'indomani del sisma del 30 ottobre 2016 e non avevo mai visto nulla di simile, il tunnel, con 'spessori' di cemento molto solidi, era stato lesionato in modo importante": lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giuseppe Chianella, durante la visita al cantiere del tunnel. Una delle tappe del sopralluogo del ministro Graziano Delrio in Umbria, Lazio e Marche.

"Riaprire il flusso lungo la galleria San Benedetto - ha detto Chianella - significa riaprire il territorio umbro al turismo e ri-incentivare l'attività economica. La situazione è più complessa lungo i viadotti sul versante marchigiano, che infatti richiederanno uno sforzo ancora maggiore, ma siamo soddisfatti - ha concluso l'assessore - perché l'Anas sta facendo un ottimo lavoro".