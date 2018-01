Già fondi per più di 60 pratiche recupero danni lievi

Sono oltre una sessantina le concessioni contributive già rilasciate dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria per il recupero degli edifici con lettera "B" e quindi con danni lievi procurati dai terremoti del 2016. A fornire il dato è il responsabile della Protezione civile regionale, Alfiero Moretti.

E proprio in tale ambito del post sisma, a Norcia sono arrivati i fondi per recuperare uno dei palazzi più noti di corso Sertorio. In questo caso a rendere pubblico l'accreditamento del contributo è Andrea Saviani, il geometra che ha seguito la pratica per la ristrutturazione di due appartamenti e altrettanti negozi di cui si compone lo stabile.

"E' stata una faticosa battaglia - ha detto all'ANSA il professionista - per arrivare al traguardo abbiamo impiegato un tempo relativamente breve, circa quattro mesi, ma è servito lavorare giorno e notte per presentare ben 63 elaborati e almeno cinque integrazioni".