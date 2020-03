Coronavirus: in arrivo 15 mln maschere dalla Cina

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - E' giunto a Bolzano il primo rifornimento dalla Cina di materiale protettivo destinato, in una prima fase alla Lombardia e all'Alto Adige. Nei prossimi giorni sono attesi complessivamente 15 milioni di maschere. La fornitura, organizzata dalla Provincia di Bolzano tramite il gruppo Oberalp (Salewa), è arrivata con 18 camion dall'aeroporto di Vienna. Si tratta di 1,5 milioni di maschere (sia chirurgiche che di tipo Ffp2 ed Ffp3); 400.000 tute protettive nonché 30.000 tute protettive per l'utilizzo in ambienti sterili. Una parte è stata inviata direttamente da Vienna a Milano. (ANSA).