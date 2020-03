Coronavirus: in Trentino 15 morti in più

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - In Trentino sono morte per Coronavirus altre 15 persone, per cui il bilancio dei deceduti sale a quota 28. Si registrano +239 contagiati per un totale di 1.306.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, precisando che due persone sono decedute nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale S.Chiara di Trento, mentre le altre 13 in case di riposo. Fra i morti c'è il frate che gestiva la mensa dei poveri al convento dei Cappuccini di Trento. Aveva 47 anni. La media dei deceduti in Trentino è fra gli 80 e gli 86 anni. (ANSA).