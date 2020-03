Coronavirus: in Alto Adige bilancio dei morti sale a 24

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - In Alto Adige sono attualmente 623 le persone contagiate da Coronavirus e 2.011 sono in quarantena. I decessi hanno raggiunto quota 24, quattro in più di ieri. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale.

Tutte le persone decedute avevano malattie pregresse ed, eccetto una donna di 60 anni, erano anziane.

Tra ieri e questa mattina sono stati effettuati 746 tamponi, 68 dei quali sono risultati positivi. Il numero complessivo dei test effettuati sale quindi a 5.179 rilevati su 3.501 persone.

Sono complessivamente 173 le persone positive assistite nei normali reparti dell'Azienda sanitaria provinciale. Risultano in recesso i casi sospetti che passano da 60 di ieri a 43 di questa mattina. Sono 32 i pazienti, affetti da Covid-19, che attualmente richiedono un'assistenza intensiva. (ANSA).