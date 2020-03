In Alto Adige 203 persone in isolamento

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Ad oggi alle ore 15, in Alto Adige, si trovano in isolamento domestico 203 persone e sono stati effettuati 173 test, 36 test solo nella giornata di venerdì e altri 43 oggi. Fino al 24 febbraio, data in cui il primo paziente è risultato positivo, erano stati effettuati 15 test.

Il numero di test è dunque in forte crescita (dal 24 al 29 febbraio 52 test; dal primo al 5 marzo 70).

Sono in corso a cura dell'Azienda sanitaria controlli serrati e test ambientali per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19. Concretamente ciò significa che le persone che hanno avuto contatti stretti - o anche solo ipoteticamente stretti - con uno dei pazienti risultati positivi negli ultimi giorni vengono attivamente contattate dai servizi di igiene. I casi sospetti sono posti in isolamento domestico e chiamati due volte al giorno per capire se nel frattempo si sono evidenziati sintomi di infezione. Anche in caso di sintomi lievi i casi sospetti sono stati sottoposti al test di controllo.