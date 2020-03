Asl, prendere sul serio raccomandazioni

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - L'Azienda sanitaria lancia un appello affinché la popolazione prenda sul serio tutte le raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus Covid-19. A livello organizzativo il sistema sanitario altoatesino si prepara per reagire ad un'ulteriore diffusione del virus. Un segno ben visibile dei preparativi sono le tende pre triage allestite davanti agli ospedali di Bolzano e Bressanone. "Le tende rappresentano una delle misure precauzionali che si è deciso di prendere, come del resto anche il rinvio delle operazioni procastinabili per aumentare la capacità ricettiva in caso di bisogno", spiega il primario di medicina d'emergenza Marc Kaufmann. "Attualmente adottiamo le misure precauzionali per prepararci a tutte le eventualità", spiega Florian Zerzer, direttore generale dell'Azienda sanitaria altoatesina. Le persone, è il messaggio di Zerzer, "possono dare un contributo mantenendo la calma, e prendendo sul serio e con senso di responsabilità le raccomandazioni di tipo sanitario".