Tende pre triage a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAR - In serata l'Azienda sanitaria provinciale ha iniziato ad allestire tre tende pre-Triage davanti all'ospedale di Bolzano. Domani mattina cominceranno i lavori per allestirne altre tre davanti all'ospedale di Bressanone. "Ci prepariamo all'eventualità di avere nuovi pazienti affetti da Coronavirus Covid 19 - spiega il primario di medicina d'urgenza Marc Kaufmann - e ci attrezziamo con misure di sicurezza precauzionali per ridurre al massimo le possibilità di contagio". Nelle tre tende è prevista una prima visita e la relativa classificazione dei pazienti. Se i pazienti non presentano sintomi che potrebbero far pensare ad un contagio vengono indirizzati al pronto soccorso e trattati come al solito. Se i sintomi ci sono, verranno curati, seguendo specifiche misure di protezione del personale, nelle strutture degli ospedali appositamente allestite.