Coronavirus: altri 5 probabili infetti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - I test effettuati ieri su altre 5 persone sottoposte a test per il Coronavirus hanno dato esito positivo. Sale dunque a 9 il numero complessivo di persone infettate dal Covid-19 in Alto Adige. Una persona che lavora in Alto Adige è inoltre risultata positiva al test in un ospedale del Nord Italia. Lo comunica l'Azienda sanitaria altoatesina.

Come per gli altri casi, per la conferma delle positività si dovrà attendere l'esito del test di controllo effettuato presso l'Istituto superiore di sanità. Al momento si può parlare quindi di un solo caso confermato nel territorio altoatesino. L'esito del test di controllo sul secondo caso di due giorni fa è atteso per la giornata di oggi. Per gli altri sette casi si dovrà attendere qualche giorno. Finora sono state testate 51 persone, in 42 casi l'esame ha dato esito negativo. (ANSA).