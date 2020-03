In fiamme macelleria industriale a Postal

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Un incendio ha gravemente danneggiato una macelleria industriale a Postal. Per domare le fiamme sono intervenuti sul posto i corpi volontari della zona, come anche quello permanente di Bolzano. Secondo la protezione civile, "non sussiste al momento alcun pericolo per la popolazione. Si consiglia di rimanere al chiuso e di tenere chiuse porte e finestre".