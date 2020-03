Primo caso di contagio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Primo caso di Coronavirus in Trentino. Si tratta di una donna di 83 anni di Trento, la prima persona residente contagiata dal Covid-19, dopo i casi dei quattro turisti lombardi trovati positivi al tampone la scorsa settimana: una famiglia di tre persone in vacanza a Fai della Paganella ed una donna in villeggiatura a Dimaro. Per questi quattro casi era stato accertato che il contagio fosse avvenuto prima del loro arrivo in Trentino, mentre ora si tratta della prima persona del posto ad essersi ammalata. Il caso è stato reso noto in serata in una conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed dirigenti sanitari Paolo Bordon e Antonio Ferro.