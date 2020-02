Maltempo: raffiche a 192 km/h in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - La tempesta Ciara, che in questi giorni sta colpendo l'Europa centrale, causa valori record del vento anche in alta montagna in Alto Adige. A Cima Beltovo, sopra Solda, oggi sono stati registrati 192 km all'ora. A valle il vento è notevolmente meno forte e si fa notare in forma di foehn con temperature quasi primaverili. (ANSA).