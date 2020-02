Sci: slalom Chamonix; in testa Yule, l'azzurro Gross è 3/o

(ANSA) - CHAMONIX (FRANCIA), FEB 8 - Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Chamonix è al comando lo svizzero Daniel Yule in 47"81, davanti al francese Clement Noel (48"05) e all'azzurro Stefano Gross, autore di una bellissima prova tutta all'attacco, terzo in 48"28.

Per l'Italia, su un tracciato filante e veloce, ma con temperature miti e fondo non facile, tra i primi 30 al via sono invece finiti fuori l'atteso giovane Alex Vinatzer, reduce da una debilitante influenza, Simon Maurberger e pure Giuliano Razzoli.

Fuori per inforcata è finito pure il norvegese Henrik Kristoffersen che è leader di coppa e potrebbe oggi cedere il primato al francese Alexis Pinturault, al momento quarto in questo slalom. Seconda decisiva manche alle 13. (ANSA).