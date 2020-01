Fugge a controllo e causa incidente a Merano

(ANSA) - MERANO, 28 GEN - Ha provocato un grave incidente mentre stava scappando da una pattuglia della polizia municipale. E' successo questa sera in centro storico a Merano.

L'automobilista, secondo prime informazioni un bolzanino, a un incrocio aveva 'rubato' la precedenza ai vigili. E' seguito una breve inseguimento, terminato con uno scontro frontale con un'altra vettura nella centralissima piazza Teatro. Il pirata della strada è stato ricoverato all'ospedale con ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. "Poteva finire in tragedia. Le strade, poco dopo la chiusura dei negozi, erano pieni di pedoni, ciclisti e auto", ha detto il comandante della polizia municipale Fabrizio Piras al portale news Stol.it.