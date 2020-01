Premio Itas libro di montagna, al via 46/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Entra nel vivo la 46/a edizione del Premio Itas del libro di montagna, il premio letterario italiano dedicato alle pubblicazioni in cui si celebra la montagna. Per quest'anno le categorie delle opere in concorso passano da tre a cinque e verrà proclamato un vincitore assoluto per la migliore opera. Il premio si articolerà quindi nelle categorie: libri per ragazzi, alpinismo e sport di montagna, vita e storie di montagna, ricerca e ambiente, guide e mappe. Una segnalazione particolare verrà inoltre riservata all'opera che valorizzerà gli autori o l'editoria del Trentino a cui sarà assegnata la 'Menzione speciale Trentino'. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio di 5.000 euro, mentre al vincitore di ogni sezione sarà corrisposto un premio di 2.500 euro.

Il vincitore verrà premiato, come da tradizione, a Trento, nell'ambito della settimana cinematografica del 68° Trento Film Festival, che si terrà dal 25 aprile al 3 maggio.