Donazione midollo, premio a bolzanino 18/enne

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - E' un diciottenne di Bolzano, Simone Borzaga, il più giovane donatore italiano di midollo osseo nel 2018, che grazie al suo altruismo ha salvato una vita.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la direttrice del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo Nicoletta Sacchi gli hanno consegnato il premio 'Fabrizio Frizzi' in una cerimonia che ha visto protagonisti altri due giovani donatori liguri: Simone Masnata (il più giovane donatore ligure del 2018) ed Ester Benedetti, campionessa di nuoto sincronizzato di Savona e testimonial del Premio. Il conduttore televisivo nel 1994 si iscrisse al registro italiano dei donatori di midollo osseo e pochi anni dopo ricevette una chiamata per fare la donazione e lui accettò.

Per ricordare la generosità di Frizzi e fare da stimolo alle donazioni è nato il Premio. "Il registro italiano dei donatori di midollo venne istituito nel 1989 presso l'ospedale Galliera di Genova e oggi festeggia il suo trentesimo compleanno", ha ricordato Sacchi.