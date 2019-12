Tirolo, allarme tratte d'accesso Tunnel Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Il Tirolo lamenta ritardi nella realizzazione delle tratte d'accesso del Tunnel del Brennero, il megaprogetto da 10 miliardi di euro che dovrebbe entrare in funzione nel 2028. "La galleria - lamenta il governatore tirolese Guenther Platter sulla Tiroler Tageszeitung - cresce metro per metro, mentre in Germania si discute ancora della necessità della tratta d'accesso e anche in Italien non è stato ancora realizzato un metro" della tratta d'accesso. Platter, che teme 'colli di bottiglia' a nord e sud del tunnel, invita perciò la Ue "ad aumentare la pressione". La prossima primavera è inoltre atteso un nuovo parare della Corte dei conti europea sul Tunnel del Brennero, che - secondo la Tiroler Tageszeitung - sarà "scottante".